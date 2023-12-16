Инициативная группа в "Зарядье" даст старт пятой президентской кампании Путина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа избирателей в субботу примет решение о выдвижении действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, тем самым официально начав его избирательную кампанию.

Как рассказал 9 декабря один из участников группы - народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, собрание пройдет в московском концертном зале "Зарядье".

О своем намерении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества. С просьбой пойти кандидатом на выборы к действующему президенту, полномочия которого истекают 7 мая 2024 года, от лица четырех новых регионов России обратился спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога, по его словам, благодаря решениям Путина "жители новых регионов получили свободу и право выбора". Он заметил, что предстоит еще большая работа по переходу новых субъектов РФ к мирной жизни, и выполнять эту задачу жители регионов хотели бы под его руководством.

Просьбу Жоги поддержали мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова - Сапижат Мазаева, также Герой России, сержант Юрий Мизерный, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, сотрудник фонда "Защитники Отечества" и мать погибшего героя СВО Мария Костюк и другие участники церемонии. Выслушав всех, президент поблагодарил их за поддержку, добавив, что у него "были разные мысли по этому вопросу", но он понимает, что "сегодня по-другому и нельзя", поэтому он будет баллотироваться.

Решение Путина в этот же день публично поддержали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, мэр Москвы Сергей Собянин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

"Команда Путина"

На следующий день после объявления Путиным решения идти на выборы президента в штабе Народного фронта прошло установочное заседание инициативной группы по его выдвижению, в нем приняли участие представители разных профессиональных сообществ, общественных объединений.

На встрече присутствовали, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, единороссы Андрей Турчак, Владимир Васильев, Александр Карелин, Артем Жога, руководитель "Молодой гвардии "Единой России" Антон Демидов, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, спортсмены Никита Нагорный, Сергей Карякин, Светлана Ромашина, народный артист РФ Владимир Машков, певица Полина Гагарина и другие.

Все присутствующие на заседании единогласно поддержали выдвижение Путина на новый срок и дали старт формированию необходимой по закону группы избирателей. Также на встрече было принято решение о месте проведения собрания группы. Дату мероприятия - 16 декабря, предложил Турчак, место - парк "Зарядье" - Машков.

Согласно закону, на собрании группы избирателей вправе присутствовать представитель избирательной комиссии того субъекта, на территории которого проводится указанное собрание, а также представитель ЦИК РФ.

О процедуре выдвижения

Для Путина предстоящая президентская кампания станет пятой в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы). Эти выборы президента станут первыми после внесения в 2020 году изменений в Конституцию РФ. Одна из поправок предусматривала ограничение сроков на посту главы государства двумя, без слова "подряд", как было до этого. Однако данная норма, согласно основному закону, не распространяется на лицо, которое на момент вступления поправок силу занимало пост президента. Таким образом, Путин может еще дважды избираться президентом. Президент России избирается на шесть лет.

Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения того или иного кандидата является обязательной процедурой для самовыдвиженца. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, о месте и времени собрания не позднее чем за пять дней до дня его проведения должен быть оповещен Центризбирком РФ или избирком региона, где такое собрание проводится. Соответствующее уведомление, как рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булев, в комиссию поступило 11 декабря.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 27 декабря должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов, которые комиссия рассматривает в течение пяти дней. В случае положительного решения ЦИК регистрирует уполномоченных группы и дает право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

Действующий глава государства после решения группы избирателей станет первым из российских политиков, чье решение идти на выборы 2024 года будет официально поддержано. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 15 декабря, уровень доверия россиян Путину составляет 79,3%. Его потенциальным соперникам - председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% респондентов, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,7%.

Партии "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду" на своих съездах 17 и 23 декабря соответственно, намерены высказаться в поддержку кандидатуры действующего президента. ЛДПР объявит своего кандидата на выборы на съезде партии 19 декабря, КПРФ - 23 декабря. О потенциальной готовности участвовать в президентских выборах также говорили основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который на данный момент проводит неформальный сбор подписей в свою поддержку для принятия окончательного решения, и подмосковный депутат Борис Надеждин.