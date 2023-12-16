Швыдкой, Кадышева и Поветкин прибыли на собрание группы по выдвижению Путина на выборы

Собрание пройдет в концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин и народная артистка России Надежда Кадышева примут участие в собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента 2024 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собрание пройдет в концертном зале "Зарядье" и начнется в 13:00 мск.

Также на мероприятие пришли первый зампред Госдумы Александр Жуков, депутаты Владимир Васильев, Валерий Газзаев, Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Александр Сидякин, Ирина Роднина, Андрей Исаев, Дмитрий Вяткин, Владислав Третьяк, боец смешанного стиля Александр Шлеменко, актеры Дмитрий Певцов и Игорь Петренко, артист Николай Цискаридзе, писатель Захар Прилепин, певцы Полина Гагарина, Зара, Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, Николай Расторгуев, Диана Гурцкая, Стас Михайлов, двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, композитор Игорь Матвиенко, артист Евгений Миронов, дирижер Юрий Башмет.

О собрании

Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения того или иного кандидата является обязательной процедурой для самовыдвиженца. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.