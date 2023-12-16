"Бессмертный полк России" поддержал самовыдвижение Путина на пост президента

В Центральном штабе движения считают, что "другого лидера, который поведет страну к дальнейшим победам, к восстановлению и улучшению безопасности государства, в настоящий момент нет"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" (БПР) принял решение поддержать самовыдвижение Владимира Путина на пост президента Российской Федерации на предстоящих выборах. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров на всероссийском форуме БПР в Музее Победы.

"Вчера в ходе заседания центрального штаба общественно-патриотического движения "Бессмертный полк России" было принято решение поддержать инициативу Владимира Владимировича Путина о его выдвижении на пост президента РФ. <…> Сейчас, на таком переломном моменте истории нашего государства, поддержать нашего лидера - обязанность всего движения. Мы все с вами понимаем: другого лидера, который поведет страну к дальнейшим победам, к восстановлению и улучшению безопасности нашего государства, в настоящий момент нет", - сказал Макаров.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.