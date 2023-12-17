ЦИК заявил, что группа избирателей должна подготовить документы для самовыдвижения Путина

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев уточнил, что ЦИК уже получил данные о собрании группы избирателей, которая поддержала самовыдвижение действующего президента

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа избирателей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах теперь должна подготовить документы, чтобы он смог лично подать в ЦИК ходатайство о своем выдвижении. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Как только инициативная группа подготовит [документы]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда в ЦИК ждут подачи Путиным ходатайства о самовыдвижении. Булаев уточнил, что ЦИК уже получил данные о прошедшем в субботу собрании группы избирателей, которая поддержала самовыдвижение Путина.

Булаев напомнил, что кандидаты в президенты должны лично представить в ЦИК пакет необходимых документов. Точную дату приезда президента в комиссию он не назвал.

Группа избирателей ранее поддержала самовыдвижение Путина, ее собрание прошло в концертном зале "Зарядье". На собрании присутствовало более 750 человек при необходимых 500.