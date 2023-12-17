Медведев: "Единая Россия" выполняет свои обещания избирателям

В частности, по словам председателя партии, инициатива по газификации позволила подключить к газоснабжению 400 тыс. домов и 700 тыс. семей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выполняет свои обещания перед избирателями. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии.

"Мы можем сегодня констатировать, [что] свои обещания избирателям наша партия выполняет", - сказал он.

Медведев назвал эту задачу непростой, но для партии, по его словам, принципиально важно заслужить доверие людей. Председатель "Единой России" привел несколько примеров, в том числе отметил, что в рамках выполнения народной программы партии к 1 сентября 2023 года после ремонтов открылось 1 300 школ в регионах.

По словам Медведева, инициатива партии по газификации, поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным, позволила подключить к газоснабжению 400 тыс. домов и 700 тыс. семей. Председатель партии также отметил, что в полном объеме шло благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, в голосованиях по вопросу о выборе таких объектов приняли участие 14 млн жителей 1500 тыс. городов и поселков.

Медведев отметил, что "Единая Россия" при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан, семьям с детьми и пенсионерам. По его словам, это сотни миллиардов рублей, сокращаться такие статьи не будут.

Председатель партии отметил, что многое сделано для того, чтобы синхронизировать народную программу партии с наиболее важными параметрами национальных проектов и госпрограмм. По его словам, работа продолжится в тесном контакте с региональными администрациями и ведомствами, с депутатами, активистами и каждым членом партии "от первички до руководящих органов самого верхнего уровня".