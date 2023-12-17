Сделать все для победы. "Единая Россия" поддержала Путина на выборах президента

Партия "Единая Россия" на своем XXI съезде, который прошел на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, единогласно поддержала самовыдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский лидер две недели назад уже посещал выставку-форум, перед съездом он кратко осмотрел экспозицию регионов. Прибыв на съезд, Путин поблагодарил делегатов за поддержку и заявил о праве и жизненной необходимости России быть сильной и суверенной. По его словам, в преддверии выборов всем нужно настраиваться на то, что задачи нарастают, как снежный ком: "Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег".

Как заявил председатель партии Дмитрий Медведев, у единороссов "нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе российского государства в этот весьма сложный период", в марте они сделают все, чтобы на выборах президента РФ победил Путин.

ТАСС собрал основные заявления, сделанные на съезде "Единой России".

Единогласная поддержка президента

Медведев, обращаясь к участникам, подчеркнул, что "в марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России".

Победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной, что позволит "окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету".

"Принято единогласно", - объявил решение съезда председатель партии.

Твердость и сплоченность

"Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна", - сказал российский лидер, обращаясь к единороссам.

"Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже на самые сложные вызовы". Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие - "это предательство и преступление против России".

"Именно народ России был и будет единственным источником власти". "Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства".

Ценность суверенитета

По мнению Путина, Россия будет или суверенной, или ее вообще не будет: "Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце".

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом". Россия будет все решения принимать только сама, "без чужих подсказок из-за рубежа".

"Развязав против нас настоящую агрессию - она шла по нарастающей из года в год, - элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту".

"Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства".

Предстоящая работа

"Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов".

"Все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону".

Волонтеры и добровольцы должны стать основными кандидатами в ходе выборов разных уровней и получить поддержку "Единой России". "А для самой партии это, безусловно, будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связи с обществом".

"Работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами, которые добиваются успеха в разных отраслях, с волонтерами и с героями, ветеранами специальной военной операции должна быть важнейшей для "Единой России".

Избирательный штаб

Избирательный штаб президента России Владимира Путина перед выборами 2024 года будет сформирован "своевременно", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в кулуарах съезда.