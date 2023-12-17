Медведев: победа Путина позволит окончательно побороть угрожающие безопасности РФ силы

По словам председателя партии, единороссы приложат все усилия для того, чтобы победа Путина позволила "окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету" государства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Победа президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году позволит окончательно одержать верх над силами, угрожающими стране. Об этом, выступая на XXI съезде "Единой России", заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

По словам председателя партии, единороссы приложат все усилия для того, чтобы победа Путина позволила "окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету" государства.

"Мы должны создать все условия, чтобы будущие поколения граждан нашей страны смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет", - заключил Медведев.

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