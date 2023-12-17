Путин назвал предательством попытки нарушить согласие в стране

Президент РФ также отметил, что "российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает предательством любые попытки нарушить межнациональное согласие в стране.

"Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - заявил глава государства на XXI съезде "Единой России".

На его взгляд, "именно народ России был и будет единственным источником власти". "Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства", - заверил Путин.

Президент убежден, что "российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным".