Путин заявил, что добровольцы должны стать основными кандидатами от ЕР на выборах

Президент РФ также отметил, что регулярно общается с бойцами и их командирами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Волонтеры и добровольцы должны стать основными кандидатами в ходе выборов разных уровней и получить поддержку "Единой России". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Рассчитываю, что в ходе выборов разных уровней именно такие люди, наши единомышленники, станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку. А для самой партии это, безусловно, будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связи с обществом", - заявил Путин.

Он отметил, что "Единая Россия" в тесном партнерстве с другими партиями и общественными объединениями активно участвует в развитии добровольческого движения.

"Тысячи волонтеров "Единой России" помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобожденных городов и поселков. Повторю, таких решительных смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом волонтерском движении, в работе на наших освобожденных исторических землях Донбасса и Новороссии, у нас много. Так же, как и специалистов в самых разных областях, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу в своей стране в период непростых испытаний. Это врачи, учителя, ученые, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий, да и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводства", - сказал президент.

"Такие люди это действительно наше достояние, это опора для страны", - отметил он. По словам Путина, своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом, "рождают чувство единения и уверенности, гордости за наших современников, гордость за Россию".

Президент также отметил, что регулярно общается с бойцами и их командирами. "И они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении в одном окопе часто вместе люди разных национальностей и вероисповеданий. Но всех объединяет настоящее родное братство. Воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию. А она у нас одна", - заявил глава государства.