Путин заявил, что западные рецепты цветных революций не сработают в России

Президент отметил, что Запад развязал против РФ настоящую агрессию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Западные рецепты цветных революций не могут сработать в России, хотя против нее Запад развязал настоящую агрессию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Развязав против нас настоящую агрессию, - она шла по нарастающей из года в год, - элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту", - заявил глава государства. По его мнению, "способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов".

"Но подобные рецепты на сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства", - подчеркнул Путин под аплодисменты собравшихся.

"Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость", - указал президент. Он считает, что РФ смогла ответить на вызовы, потому что "последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре". "Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий", - перечислил он.