Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

О соответствующем решении объявил председатель партии Дмитрий Медведев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

XXI съезд "Единой России" проходит на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ. На мероприятии присутствуют 492 делегата из общих 551.

"Принято единогласно", - объявил решение съезда председатель партии Дмитрий Медведев. Голосование проходило в открытом режиме.

О выдвижении Путина

В концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца.

После собрания, по закону, Путин до 27 декабря должен обратиться в Центризбирком РФ с ходатайством о регистрации группы, в котором указываются личные данные самого кандидата и каждого члена группы. У ЦИК будет пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии Путин сможет открыть счет для финансирования своей кампании и приступить к сбору подписей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.