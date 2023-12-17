Президент РФ при этом отметил необходимость соблюдения интересов страны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, но при соблюдении интересов России.

"Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей решения - это, безусловно, залог динамичного развития страны. Без этого развития не будет вообще никакого", - сказал Путин выступая на XXI съезде "Единой России".

Говоря о стоящих перед государством политических задачах, президент заметил, что нужно вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу и безопасность страны. "Все то, что дорого нам - нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучие миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - подытожил он.

Путин сделал акцент на том, что "все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону".