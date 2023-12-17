Путин: вемя требует от РФ сплоченности и готовности отвечать на самые сложные вызовы

Президент уверен, что "Единая Россия", все сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей на результат - "для людей, для достижения общенациональных целей"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нынешнее время требует от России твердости и сплоченности, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже на самые сложные вызовы", - сказал он.

"Сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и имеют особое значение для нашей страны", - указал президент.

При этом Путин выразил уверенность, что "Единая Россия", все сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей на результат - для людей, для достижения общенациональных целей". "Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку", - заключил глава государства.

Российский лидер также указал присутствующим, что в ходе предвыборной программы обязательно нужно будет включить такие направления, как, например, развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта. "Хочу подчеркнуть, эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу. И, повторю еще раз, будем это делать, прежде всего опираясь на мнения, на запросы людей", - заключил Путин.