Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку

Президент РФ назвал ее важной

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важной поддержку "Единой России" и поблагодарил за нее.

"Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна", - сказал российский лидер, выступая на XXI съезде партии.

Обращаясь к участникам съезда, Путин назвал "Единую Россию" крупнейшей ведущей политической партией. "Такой авторитет, общественное доверие основано на четкой патриотической позиции "Единой России", на результатах многолетней работы в интересах людей, укрепления государства, развития страны и всех наших регионов", - отметил он.