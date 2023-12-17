Путин поставил задачу повышения эффективности всех уровней власти

По словам президента, "здесь также предстоит кропотливая работа"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить эффективность всех уровней власти.

"Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов", - сказал глава государства на съезде "Единой России". На его взгляд, "важнейшая задача - повышение эффективности всех уровней публичной власти". "Здесь также предстоит кропотливая работа", - предупредил Путин.

По мнению президента, работа предстоит "законодательная в федеральном и региональных парламентах, в широком использовании лучших управленческих практик, в укреплении кадрового потенциала".

"Сейчас мы реализуем целую линейку проектов, инициатив, конкурсов для того, чтобы талантливые, грамотные, целеустремленные люди могли раскрыть, проявить и реализовать себя, принести пользу стране", - отметил глава государства. На его взгляд, "такая работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами, которые добиваются успеха в разных отраслях, с волонтерами и с героями, ветеранами специальной военной операции должна быть важнейшей для "Единой России".

"Многие наши товарищи и члены партии, ее сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их!" - призвал Путин собравшихся.

Президент заявил, что многие законы направленные на поддержку участников специальной военной операции, их семей, были разработаны именно по инициативе "Единой России", при этом за них голосовали солидарно депутаты всех фракций Государственной думы. Глава государства поблагодарил все партии за такую позицию. По его оценке, консолидация в парламенте - "это в значительной степени результат консолидированной работы "Единой России" в Государственной думе". Президент попросил "Единую Россию" и в дальнейшем, по-партнерски взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными объединениями в решении важнейших задач.