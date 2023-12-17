Медведев заявил, что ЕР использует весь потенциал и опыт для поддержки Путина на выборах

Председатель "Единой России" отметил, что победа Путина станет "точкой отсчета для нового этапа жизни России, времени новых достижений, стабильного и динамичного развития"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" будет использовать весь свой потенциал и опыт для поддержки действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

"Мы вступаем в завершающий, самый важный и напряженный период нашей работы в преддверии выборов президента. Абсолютно убежден, что мы сможем использовать для его поддержки весь наш потенциал, весь опыт. Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан нашей страны, стала точкой отсчета для нового этапа жизни России, времени новых достижений, стабильного и динамичного развития", - отметил Медведев.