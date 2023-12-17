Путин заявил, что программа ЕР должна быть рассчитана на миллионы граждан страны

Президент РФ отметил, что в народной программе уже получили отражение ключевые направления социально экономического возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Программа партии "Единая Россия" должна быть рассчитана на миллионы людей, заявил президент РФ Владимир Путин на ее XXI съезде.

"Напомню, что программа, с которой партия шла на парламентские выборы 2021 года, получила название народной. И поэтому ее реализация должна быть рассчитана именно на миллионы людей, на миллионы граждан страны. И, как мы договаривались, этот документ должен постоянно развиваться, это и происходит на самом деле. Наполняется этот документ новыми идеями, проектами с учетом и уже решенных вопросов, и нерешенных задач", - сказал Путин.

Так, по его словам, в народной программе уже получили отражение ключевые направления социально экономического возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.