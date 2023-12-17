Медведев призвал единороссов уделять больше внимания первичным звеньям партии

Председатель "Единой России" также предложил объявить 2024 год годом "первичек"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уделять больше внимания первичным отделениям партии и даже объявить 2024 год годом "первичек".

"Я предлагаю объявить следующий год годом первичных организаций. Нам нужно проанализировать эффективность их работы, нужно оказать им помощь", - сообщил Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

По его словам, руководителям региональных отделений нужно уделять повышенное внимание подготовке кадров в низовом звене и созданию партийного резерва. "В этом контексте нужно использовать все современные медиатехнологии. Не надо ничего стесняться. Соцсети, СМИ, возможности экспертного сообщества и общественных приемных", - сказал Медведев.

Он отметил, что значение первичных организаций очень велико, так как "именно там, в "первичках", начинается работа с людьми, привлечение наших сторонников и, естественно, в период политических кампаний - агитация", - сказал Медведев.

По его словам, главное условие успеха партии - это поддержка миллионов людей. "Нужно приложить все усилия, чтобы в реализации наших инициатив наши граждане принимали широкое участие. Это не только обратная связь, не только учет мнений. Нужно вести приемы - живого общения никто не отменял. Онлайн-работа тоже должна продолжаться", - уверен председатель партии.

При этом, подчеркнул он, нельзя замалчивать проблемы. "В условиях социальных коммуникаций невозможно что-то скрыть, залакировать или спрятать. Нужно просто открыто говорить обо всем, но в то же время брать проблемы под личный контроль. Нужно внимание каждому конкретному человеку. Это не вопрос политического пиара, это должно быть сутью нашей работы", - заключил Медведев.