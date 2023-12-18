Посол РФ в Душанбе сообщил, что Путин обязательно посетит Таджикистан

Лидер республики Эмомали Рахмон пригласил президента РФ в страну в ноябре в ходе официального визита

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обязательно посетит Таджикистан, приглашение лидера Таджикистана Эмомали Рахмона взято в проработку. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Семен Григорьев.

"Приглашение с благодарностью принято и взято в проработку. Президент России Владимир Путин неоднократно бывал в дружественном Таджикистане и обязательно посетит его снова. Он знает о добром, искреннем отношении к России и к нему лично в этой стране и, конечно, ценит его", - сказал Григорьев.

Дипломат отметил, что соотечественники, проживающие в Таджикистане, поддерживают Путина и его выдвижение на пост президента в 2024 году. "Характерно, что задолго до начала предвыборной кампании посольство начало получать обращения в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. А на днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Владимировича участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на выдвижение Владимира Путина", - добавил Григорьев.

В ноябре в ходе официального визита в Москву Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с визитом в удобное время. До этого Путин посещал Таджикистан в июне 2022 года.