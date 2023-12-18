Слуцкий заявил, что ЕС своими санкциями против РФ совершает самострел

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз своим 12-м пакетом санкций продолжил экономическую агрессию против России, при этом вмешиваясь в выборы и устраивая цензуру, но Брюссель вредит сам себе. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя введение очередных ограничительных мер.

"12-й пакет антироссийских санкций ЕС - продолжение экономической агрессии против РФ с выстрелом себе в ногу. Россия уже выдержала все волны западных санкций, экономика развивается, несмотря на почти 18 тысяч рестрикций. Чего не скажешь о европейском бизнесе", - сказал Слуцкий.

При этом, по его словам, санкции в отношении членов Центризбиркома РФ и ряда российских телеканалов - это "вмешательство в выборы и вульгарная цензура".