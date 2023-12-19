Песков анонсировал открытые выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что заседание коллегии Минобороны пройдет в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выступления президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник пройдут в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так. Два выступления будут открытыми", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдут ли выступления Путина и Шойгу в открытой части мероприятия.

На вопрос, когда ждать начала мероприятия, Песков ответил: "Где-то через час-полтора".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что заседание коллегии Минобороны пройдет в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. В ходе мероприятия будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в текущем году и поставлены задачи на следующий. Путин здесь же ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты.

Путин традиционно участвует в заседаниях коллегии Минобороны, на которых подводятся итоги года и ставятся задачи на будущее. Последнее такое мероприятие прошло в декабре 2022 года.