Новые санкции ЕС, эвакуация из Газы и операция США в Красном море. Темы брифинга Пескова

Новый пакет европейских санкций против России и перспективы их обхода, окончание эвакуации россиян из сектора Газа, а также американская операция в Красном море стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин посвятит день вопросам обороны. В ближайшее время он примет участие в расширенной коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.
- Выступления Путина и министра обороны Сергея Шойгу будут открытыми.
- Российский лидер также осмотрит тематическую выставку. "В планах у президента награждение Героев Российской Федерации".
О новогоднем обращении Путина
"Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году".
О новых санкциях ЕС
- Новый пакет европейских санкций "свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции".
- Решение ввести санкции против российских алмазов "было прогнозируемо, к этому готовились". "Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы".
- Заморозка активов оборонных предприятий представляет собой "небольшую опасность" - в ЕС таких активов просто нет.
- Самое примечательное в очередном пакете санкций - внесение в черный список общества "Знание": "Это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия".
О завершении эвакуации россиян из сектора Газа
- Для эвакуации россиян из сектора Газа была "проделана огромная работа", потребовались "титанические усилия": "Работа выполнена очень хорошая, а главное, нужная".
Об операции США в Красном море
- "Мы не принимаем участия в этой операции, это единственное, что я могу сказать".
О слухах о проблемах при запуске БелАЭС
- В Кремле знают о материале агентства Bloomberg, согласно которому в феврале 2022 года на БелАЭС якобы произошла нештатная ситуация: "Мне известна эта публикация".
- "Это нельзя назвать нештатной ситуацией. Речь идет о пуско-наладочных работах. Этот нюанс - он самый важный".
О заявлениях Кэмерона
- Что касается заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о поддержке Киева, "это продолжение хорошо известной позиции", которая "будет приводить дальше к истощению ресурсов" стран, поддерживающих украинские власти. Все это "не может изменить ход событий".
Об отказе Норвегии принять авиалайнер РФ с больным пассажиром
- "Ничего не могу сказать". "Не располагаю никакой информацией на этот счет".