19 декабря, 10:17
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Новые санкции ЕС, эвакуация из Газы и операция США в Красном море. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

Новый пакет европейских санкций против России и перспективы их обхода, окончание эвакуации россиян из сектора Газа, а также американская операция в Красном море стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин посвятит день вопросам обороны. В ближайшее время он примет участие в расширенной коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.
  • Выступления Путина и министра обороны Сергея Шойгу будут открытыми.
  • Российский лидер также осмотрит тематическую выставку. "В планах у президента награждение Героев Российской Федерации".

О новогоднем обращении Путина

  • "Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году".

О новых санкциях ЕС

  • Новый пакет европейских санкций "свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции".
  • Решение ввести санкции против российских алмазов "было прогнозируемо, к этому готовились". "Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы".
  • Заморозка активов оборонных предприятий представляет собой "небольшую опасность" - в ЕС таких активов просто нет.
  • Самое примечательное в очередном пакете санкций - внесение в черный список общества "Знание": "Это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия".

О завершении эвакуации россиян из сектора Газа

  • Для эвакуации россиян из сектора Газа была "проделана огромная работа", потребовались "титанические усилия": "Работа выполнена очень хорошая, а главное, нужная".

Об операции США в Красном море

  • "Мы не принимаем участия в этой операции, это единственное, что я могу сказать".

О слухах о проблемах при запуске БелАЭС

  • В Кремле знают о материале агентства Bloomberg, согласно которому в феврале 2022 года на БелАЭС якобы произошла нештатная ситуация: "Мне известна эта публикация".
  • "Это нельзя назвать нештатной ситуацией. Речь идет о пуско-наладочных работах. Этот нюанс - он самый важный".

О заявлениях Кэмерона

  • Что касается заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о поддержке Киева, "это продолжение хорошо известной позиции", которая "будет приводить дальше к истощению ресурсов" стран, поддерживающих украинские власти. Все это "не может изменить ход событий".

Об отказе Норвегии принять авиалайнер РФ с больным пассажиром

  • "Ничего не могу сказать". "Не располагаю никакой информацией на этот счет".
 
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