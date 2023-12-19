Путин заявил, что Запад после распада СССР работал с "пятой колонной" в России

Западные страны прилагали усилия для разложения РФ и старались растащить все государства на постсоветском пространстве, добавил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Западные страны после распада Советского Союза активно работали с "пятой колонной" в России, прилагали усилия для разложения страны и старались растащить все государства на постсоветском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей "пятой колонной", вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад", - сказал глава государства, отметив, что в "пятой колонне" были разные люди. "Не будем всех мазать одной краской", - предложил он.

Кроме того, Запад "и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами активно работал над решением задачи разложения самой России", добавил Путин. "Параллельно - не менее активно - [Запад] действовал на постсоветском пространстве, растаскивая вновь образованные независимые государства, бывшие республики СССР", - указал Путин.