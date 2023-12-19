Путин заявил, что РФ сделала все, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной

По словам президента, над Украиной Запад работал отдельно, делая ставку на националистов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия сделала все на протяжении десятилетий, чтобы выстроить нормальные отношения с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.

"Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты - это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним, - отметил Путин. - Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте".

Особое внимание Запад, по словам Путина, уделял Украине по нескольким причинам. "Во-первых, исходя из ряда исторических соображений, исходя из того, что очень много бывших нацистов перебрались на американский континент, в частности, в Канаду, в США", - сказал Путин. В этих странах, уточнил президент, "с ними (бывшими нацистами - прим. ТАСС) работали, там целые институты были созданы, которые работали только по этой тематике".

После распада СССР данная работа, подчеркнул глава государства, велась "с удвоенной и утроенной силой". "Почему? Потому что [западные страны] всегда считали, что Россия, утратив вот такой потенциал, она уже никогда не вернется на свои прежние политические позиции и не будет представлять какой бы то ни было угрозы как конкурент", - пояснил Путин.

Помимо этого, по его словам, на Западе собирались частично поделить и саму Россию. "Они не скрывали этого, все обсуждалось в открытую", - акцентировал внимание президент.