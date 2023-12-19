МИД РФ сообщил о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

В дипведомстве подтвердили, что "любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москва в ответ на двенадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза существенно расширила список представителей евроинститутов и стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Европейский союз продолжает бесполезные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 18 декабря страны ЕС приняли очередной 12-й санкционный пакет. В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ (Совет Безопасности - прим. ТАСС) ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - информировали в дипведомстве.

В ведомстве сообщили, что среди тех, кому запрещен въезд в РФ, - представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран - членов Евросоюза, "ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве".

"Речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран - членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве (поставки вооружений, военной техники и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и прочее), представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране", - говорится в заявлении.

В дипведомстве информировали, что ограничения также распространены на участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, которая нацелена на "неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России".

В МИД РФ подтвердили, что "любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ".