ЦИК 20 декабря рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина

Глава государства 18 декабря подал в ЦИК документы, необходимые для выдвижения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ в среду рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года, а также его уполномоченных по финансовым вопросам. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК, опубликованном на сайте комиссии.

Путин 18 декабря подал в ЦИК документы, необходимые для выдвижения. По закону у ЦИК есть пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии Путин сможет приступить к сбору подписей в свою поддержку, он должен предоставить в ЦИК до 31 января не менее 300 тыс. подписей.

"О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, и ее уполномоченных представителей", - говорится в проекте повестки. Также члены ЦИК на заседании в среду рассмотрят вопросы о регистрации уполномоченных представителей Путина по финансовым вопросам и открытии его специального избирательного счета, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. 17 декабря в Москве кандидатуру Путина поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.