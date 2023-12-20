Путин направил эмиру Кувейта поздравления по случаю вступления на престол

Президент РФ пожелал Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил искренние поздравления эмиру Кувейта Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху по случаю его вступления на престол. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления на престол, - говорится в телеграмме. - От души желаю вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия".

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. "Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке", - отметил российский лидер.

Ранее в среду эмир Кувейта принес присягу перед Национальным собранием - однопалатным парламентом страны. Шейх Машааль стал преемником шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего 16 декабря. Согласно Конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он может приступить к власти только после принесения присяги в парламенте.