Биография эмира Кувейта Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха

Его привели к присяге 20 декабря 2023 года в Национальном собрании

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2023 года в Кувейте в Национальном собрании (однопалатный парламент) был приведен к присяге новый глава государства шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Он унаследовал престол после кончины 16 декабря шестого эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Согласно конституции страны, после ухода из жизни эмира престол автоматически переходит к наследному принцу. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал, содержащий биографические сведения о новом правителе Кувейта.

Происхождение, образование

Машааль аль-Ахмед ас-Сабах родился в 1940 году в Кувейте. Он является седьмым сыном бывшего эмира Кувейта Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха (правил в 1921-1950 годах).

Среднее образование получил в привилегированной школе Мубаракия в Кувейте, в 1960 году окончил Полицейский колледж Хендона в Великобритании.

Карьера

Вернувшись в Кувейт, Машааль ас-Сабах поступил на службу в Министерство внутренних дел. С 1967 по 1980 год он занимал там должность начальника Службы разведки и государственной безопасности, после ее преобразования в 1980 году в отдельную структуру - Службу государственной безопасности Кувейта - стал ее первым директором.

В 2004 году Машааль ас-Сабах был назначен эмиром Джабером аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом заместителем начальника Национальной гвардии Кувейта. Занимал эту должность до 2020 года, когда следующий эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил его наследным принцем. С этого времени Машааль ас-Сабах фактические исполнял обязанности главы государства в связи с болезнью эмира.

Личные сведения

У Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха две жены и 12 детей: пять сыновей и семь дочерей.