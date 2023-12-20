Матвиенко заявила о необходимости обеспечить абсолютную внутреннюю легитимность выборов

Председатель Совета Федерации отметила, что перед Россией стоят сейчас "задачи исторического масштаба", для решения которых "стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские власти должны не допустить даже малейших нарушений и обеспечить абсолютную внутреннюю легитимность предстоящих в марте 2024 года выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном заседании Совета законодателей РФ.

"Задача всех органов власти - обеспечить абсолютную внутреннюю легитимность выборов, не допустить даже малейших нарушений", - сказала спикер Совфеда.

Она снова отметила, что противники России будут пытаться организовать информационные атаки на страну и ее избирательную систему, которая "в отличие от многих западных государств предполагает прямое всенародное волеизъявление, без посредников, без различных электоральных суррогатов".

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что перед Россией стоят сейчас "задачи исторического масштаба", для решения которых "стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан".

"Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента РФ. Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе", - заявила Матвиенко.

По мнению главы СФ, недавняя прямая линия с президентом подтвердила, что граждане во всех регионах поддерживают курс на развитие, защиту суверенитета и обеспечение безопасности. "В такой консолидации, уверенности, твердости, безусловно, заключается наша великая сила. На мой взгляд, такая способность в непростые моменты собраться с силами, напрячь все мускулы, все ресурсы для защиты своего суверенитета - это главный признак по-настоящему зрелого, прочного государства", - заявила она.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.