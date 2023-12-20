Захарова: РФ делает все для недопущения разрастания палестино-израильского конфликта

Дипломат указала на прямую связь ситуации "в зоне разграничительной линии между Израилем и Ливаном" с тем, что происходит в секторе Газа и на других палестинских территориях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия делает все от себя зависящее для недопущения эскалации палестино-израильского конфликта и вооруженных действий в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, мы делаем все, как страна, как внешнеполитическое ведомство, все от нас зависящее для недопущения дальнейшей эскалации напряженности и вооруженных действий в регионе", - сказала она.

Дипломат также указала на прямую связь ситуации "в зоне разграничительной линии между Израилем и Ливаном" с тем, что происходит в секторе Газа и на других палестинских территориях. "Доказательством этого были те самые несколько дней гуманитарной паузы, перемирия в Газе, и все это действительно подтвердило нашу оценку, потому что за этот период на юге Ливана и на севере Израиля царила абсолютная тишина", - подчеркнула Захарова.

"Ключом к стабилизации в ливано-израильском пограничье может стать прекращение огня между Израилем и ХАМАС, перевод решения палестинской проблемы в политическую, гуманитарную плоскость с опорой на международно-правовую основу ближневосточного урегулирования, - отметила официальный представитель МИД РФ. - И мы призываем к этому, неизменно призываем всех, от кого такой выбор зависит".

По данным МВД Ливана, в результате израильских ударов на юге республики с 8 октября погибли 162 человека, в том числе 114 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", 1 ливанский военнослужащий, 2 активиста местных партий и 29 гражданских лиц.