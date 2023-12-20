Российско-арабский форум призвал к координации арабских стран в СБ ООН с РФ

Согласно заявлению, это необходимо, чтобы это служило интересам в целом арабских стран и России, а также соответствовало уставам ООН и Лиги арабских государств

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Российско-арабский форум призвал к продолжению координации между непостоянными арабскими членами СБ ООН и Россией на основе общих интересов. Об этом говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который прошел в Марракеше.

"Высоко оцениваем усилия Объединенных Арабских Эмиратов в период их членства в Совете Безопасности (2022-2023 годы) и приветствуем избрание Алжирской Народной Демократической Республики в качестве непостоянного члена СБ ООН (2024-2025 годы). Призываем к продолжению координации между арабскими членами СБ и Российской Федерацией как постоянным членом совета с тем, чтобы это служило интересам в целом арабских стран и России, а также [соответствовало] уставам ООН и Лиги арабских государств", - говорится в документе.

Отношения между арабскими странами и Ираном

Согласно заявлению, отношения между арабскими странами и Ираном должны строиться на принципе добрососедства и невмешательства во внутренние дела.

"[Участники форума считают] важным, чтобы отношения сотрудничества между арабскими странами и Исламской Республикой Иран основывались на принципе добрососедства, невмешательства во внутренние дела, уважения принципа независимости и суверенитета государств". Они высказались за "разрешения споров путем мирными средствами в соответствии с принципами Устава ООН и международного права", призвав "воздерживаться от применения силы или ее угрозы".