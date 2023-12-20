На Российско-арабском форуме призвали урегулировать конфликт на Украине по Уставу ООН

Стороны выразили надежду, что эти усилия приведут к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники Российско-арабского форума в Марракеше приветствовали усилия контактной группы арабских государств для урегулирования кризиса на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в итоговом коммюнике заседания.

"Приветствуем усилия контактной группы арабских государств на уровне министров и другие серьезные усилия по созданию условий для политического урегулирования кризиса [на Украине] в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Выражаем надежду, что эти усилия приведут к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству.