20 декабря, 19:00,
обновлено 20 декабря, 19:13
Военная операция на Украине

На Российско-арабском форуме призвали урегулировать конфликт на Украине по Уставу ООН

Стороны выразили надежду, что эти усилия приведут к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники Российско-арабского форума в Марракеше приветствовали усилия контактной группы арабских государств для урегулирования кризиса на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в итоговом коммюнике заседания.

Читайте также
Российско-арабский форум принял итоговое заявление

"Приветствуем усилия контактной группы арабских государств на уровне министров и другие серьезные усилия по созданию условий для политического урегулирования кризиса [на Украине] в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Выражаем надежду, что эти усилия приведут к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине