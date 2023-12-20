Россия и арабские страны отвергли военное решение проблем в Ливии

Участники совещания РАФС "подчеркнули приверженность единству и суверенитету Ливии, ее территориальной целостности, выступили против вмешательства во внутренние дела этой страны"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и арабские страны заявили о недопустимости военного решения проблем в Ливии и выступили за единство и суверенитет этого государства. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС).

Участники совещания "подчеркнули приверженность единству и суверенитету Ливии, ее территориальной целостности, выступили против вмешательства во внутренние дела этой страны", говорится в документе. В нем указывается, что Россия и арабские государства "отвергают военное решение и поддерживают процесс всеобъемлющего национального примирения, проходящего под эгидой Президентского совета, который стремится добиться политической стабильности в Ливии".

РФ и арабские страны также выступили за скорейшее и одновременное проведение в Ливии парламентских и президентских выборов.

Участники совещания подтвердили "поддержку усилий по одновременному проведению президентских и парламентских выборов в Ливии в кратчайшие сроки, чтобы удовлетворить чаяния ливийского народа по достижению безопасности и стабильности в стране", говорится в документе.

Россия и арабские страны также считают необходимым вывод с территории Ливии всех иностранных сил, боевиков и наемников.

Российская Федерация и арабские государства "подчеркивают необходимость вывода всех иностранных сил, иностранных боевиков и наемников с территории Ливии", говорится в документе. Участники VI сессии РАФС позитивно оценили усилия Объединенного военного комитета ("5+5") по укреплению режима прекращения огня и призвали "к объединению органов безопасности и военных институтов в рамках единой исполнительной власти, способной управлять всей ливийской территорией и представлять ливийский народ", отмечается в совместном заявлении.