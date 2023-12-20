Лавров наградил почетных консулов России в Марракеше и Агадире нагрудными знаками МИД РФ

Глава дипведомства посетил королевство в связи с проведением шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего рабочего визита в Марокко наградил почетных консулов РФ в Марракеше Рабая Хафида и Агадире Абдельлатифа Абида нагрудными знаками МИД России "За взаимодействие". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках пребывания в Марокко за активную работу по укреплению российско-марокканских связей Сергей Лавров наградил почетных консулов России в г. Марракеш Рабая Хафида и г. Агадир Абдельлатифа Абида нагрудными знаками МИД России "За взаимодействие", - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ посетил королевство в связи с проведением шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше, где состоялись его переговоры с главой МИД Марокко Насером Буритой.