РФ и арабские страны отвергли попытки оправдания войны против палестинцев Газы

Стороны договорились решительно осудить продолжающуюся эскалацию агрессивной войны Израиля против палестинского народа в секторе Газа

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и арабских стран, принявшие участие в прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), осудили продолжающуюся войну против палестинцев в секторе Газа и отвергли любые попытки ее оправдания, в том числе правом Израиля на самооборону. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам сессии.

"[Министры договорились] решительно осудить продолжающуюся эскалацию агрессивной войны Израиля против палестинского народа в секторе Газа, нацеленной на гражданское население, разрушение жилых кварталов, больниц, школ, мечетей, церквей, инфраструктуры и объектов ООН, а также все действия Израиля, в результате которых палестинский народ подвергается блокаде <...>. [Министры] отвергают любые оправдания такой войны, в том числе [правом Израиля] на самооборону", - отмечается в тексте.