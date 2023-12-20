Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к ДНЯО

Участники Российско-арабского форума по сотрудничеству также отметили поддержку всех усилий, направленных на достижение конечной цели создания мира, свободного от всех видов оружия массового уничтожения

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и арабских стран призвали Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который прошел в Марракеше.

"[Министры] призывают Израиль и другие страны, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, как можно скорее присоединиться к нему в качестве неядерных государств, а также подчеркивают поддержку всех усилий, направленных на достижение конечной цели создания мира, свободного от всех видов оружия массового уничтожения", - указано в документе.