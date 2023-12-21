Жога: сопредседатели штаба Путина будут сообщать президенту о проблемах в регионах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сопредседатели избирательного штаба президента РФ Владимира Путина будут информировать главу государства о проблемах в регионах после встреч с избирателями. Об этом журналистам сообщил один из сопредседателей, спикер Народного совета ДНР Артем Жога.

"Одновременно общаясь с избирателями, с людьми, с которым мы будем встречаться, мы будем нашему президенту докладывать о тех или иных проблемах, которые существуют в наших регионах, в удаленных частях нашей страны", - сказал он.