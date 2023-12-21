21 декабря, 07:44,
обновлено 21 декабря, 08:08
Выборы президента России - 2024

Жога: сопредседатели штаба Путина будут сообщать президенту о проблемах в регионах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сопредседатели избирательного штаба президента РФ Владимира Путина будут информировать главу государства о проблемах в регионах после встреч с избирателями. Об этом журналистам сообщил один из сопредседателей, спикер Народного совета ДНР Артем Жога.

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"Одновременно общаясь с избирателями, с людьми, с которым мы будем встречаться, мы будем нашему президенту докладывать о тех или иных проблемах, которые существуют в наших регионах, в удаленных частях нашей страны", - сказал он. 

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