Путин заявил, что цели по развитию Дальнего Востока уже намечены

Необходимо стремиться к намеченным ориентирам по развитию этого региона, отметил президент

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мастер-планы по развитию 22 дальневосточных городов уже готовы, теперь необходимо стремиться к намеченным целям и ориентирам по развитию этого региона, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Начиная с прошлого года подготовлены мастер-планы для 22 дальневосточных городов и агломераций, - отметил глава государства. - Знаю, что и здесь еще нужно посчитать, посмотреть, подумать, но в целом ориентиры намечены и к ним нужно стремиться, к этим целям, с четкими мероприятиями и источниками финансирования, конечно".

Аналогичная работа, напомнил Путин, запущена и по опорным населенным пунктам Арктической зоны. "Мы договорились создать реестр лучших практик по развитию городов, по созданию комфортной среды для жизни, где каждый город, поселок, муниципалитет сможет найти и воплотить у себя эффективные решения, нужные и полезные для граждан", - сказал он.

Президент добавил, что поручил соответствующим ведомствам подготовить единые требования к структуре и содержанию мастер-плана, закрепить сам этот термин в строительном законодательстве. "По сути, речь идет о том, чтобы выстроить целостную систему управления развитием населенных пунктов, объединить все механизмы поддержки субъектов Федерации в этой сфере и повысить квалификацию муниципальных служащих, а также задействовать эффективные инструменты контроля, в первую очередь - со стороны жителей, гражданского общества", - объяснил президент и попросил правительство провести эту работу в сжатые сроки.