Герой России: военнослужащие СВО поддерживают решение Путина баллотироваться в президенты

Как отметил Темирлан Абуталимов, они хотят завершить победу над боевиками киевского режима во главе с Владимиром Владимировичем

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на линии соприкосновения, поддерживают решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства и хотят завершить СВО вместе с ним. Об этом сообщил журналистам Герой России Темирлан Абуталимов во время его торжественной встречи в аэропорту Махачкалы после награждения медалью "Золотая звезда".

"С линии соприкосновения с ребятами общался на эту тему. Большинство из них говорит: "Мы начали эту войну с Владимиром Владимировичем и хотим закончить с Владимиром Владимировичем - победой над боевиками киевского режима", - сказал Абуталимов, отвечая на вопрос о мнении бойцов на передовой о решении Путина баллотироваться на пост президента России.

Военнослужащий добавил, что ему лично удалось пообщаться с президентом. "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я ответил "да" и пригласил его в гости к нам. Он ответил: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", - рассказал Абуталимов.

Темирлан Абуталимов - лейтенант, командир роты. 19 декабря Путин вручил ему медаль "Золотая звезда". Он стал восьмым Героем России из Дагестана с начала СВО. Абуталимов в одном из сражений в Запорожской области, несмотря на превосходство противника по силе, а также несмотря на ранение, продолжил бой. Благодаря его профессионализму и отваге российские военнослужащие нанесли урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу.