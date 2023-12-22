Посол РФ считает, что передача Киеву активов Москвы подорвет репутацию Лондона

Андрей Келин подчеркнул, что такие действия незаконны

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Конфискация российских активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, и передача их Киеву подорвет репутацию Лондона как финансового центра. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Сам процесс основывается на следующей формуле: "Чтобы сделать совершенно незаконные действия с точки зрения международного права законными, нужно придумать новые законы". Написать же новые законы, которые изменят основополагающие нормы международного права, - дело трудное. Над этим сейчас работают и в Евросоюзе, и британские, и американские юристы", - сообщил посол.

"По отзывам, особенно от людей, связанных с финансовым миром, эти действия не только незаконны, но они здорово подрывают репутацию Лондона как финансового центра, который сумел эту репутацию сохранить", - рассказал Келин.

14 декабря глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая в комитете по европейским делам Палаты общин британского парламента, заявил о поддержке передачи Украине замороженных активов РФ. Он выразил уверенность в том, что "есть юридический способ, чтобы поступить таким образом", добавив, что "чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер".

Спустя два дня газета Financial Times сообщила, что представители стран Группы семи в последние недели активизировали переговоры по теме конфискации части российских активов. Как отмечает издание, это может быть связано с тем, что ЕС пока так и не решил вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.