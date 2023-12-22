Путин проинформировал Аббаса о шагах РФ по деэскалации конфликта в секторе Газа

Президенты РФ и Палестины выступили за скорейшее прекращение кровопролития и возобновление политического урегулирования

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося разговора.

"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа", - говорится в сообщении Кремля.

Путин проинформировал Аббаса о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта в секторе Газа. "С учетом проведенных контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся", - говорится в сообщении Кремля. В нем также отмечается, что Россия продолжит поставлять для сектора Газа товары первой необходимости, включая лекарства и медицинскую технику.

Путин и Аббас выступили за скорейшее прекращение кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и возобновление политического урегулирования. "Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года", - говорится в сообщении. Путин поддержал усилия Аббаса по урегулированию конфликта с Израилем на основе двугосударственной формулы ООН.

Отношения между РФ и Палестиной

Путин и Аббас высказались за дальнейшее развитие отношений между двумя государствами. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление дружественных российско-палестинских отношений", - говорится в сообщении.

Путин также подтвердил приглашение Аббасу приехать в Россию с визитом. "Подтверждено приглашение президенту Палестины посетить Россию во взаимоприемлемые сроки", - говорится в сообщении.