Богданов и завершающий миссию посол Израиля отметили важность диалога по Ближнему Востоку

Как отметили в МИД РФ, обмен мнениями был сфокусирован на перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов отметил на встрече с завершающим миссию в России послом Израиля Александром Бен Цви важность дальнейшего поддержания диалога между странами по Ближнему Востоку.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений с акцентом на важность поддержания регулярного политического диалога по представляющей взаимный интерес международной и ближневосточной проблематике", - говорится в сообщении МИД РФ.

"При этом обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке был сфокусирован на перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта", - отметили в министерстве.

Ранее Бен Цви заявил ТАСС, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.