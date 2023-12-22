В Луганске открылся штаб поддержки Путина

Он будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Штаб поддержки президента РФ Владимира Путина открылся в Луганске, сотрудники штаба будут собирать подписи жителей республики в поддержку кандидатуры Путина, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня нам с товарищами выпала большая честь одними из первых в России открыть штаб общественной поддержки кандидата в президенты страны Владимира Путина. Каждый из нас знает, какую огромную помощь и работу проводит Россия по восстановлению Луганщины, возрождая ее буквально из руин, и какие усилия прилагает лично президент страны и какое огромное внимание он уделяет нашим регионам", - сказала сопредседатель штаба, руководитель краснодонского музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко.

Штабом, кроме нее, будет руководить еще два сопредседателя - вокалист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков и директор ГТРК "Луганск" Николай Долгачев.

Штаб будет заниматься сбором подписей, обеспечением легитимности этого процесса, и координацией общественных наблюдателей, которые будут задействованы в этом процессе. В штаб сможет прийти любой житель республики старше 18 лет. Также граждане смогут оставить свои подписи на специальных точках в торговых центрах. Штаб будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Луганске открылся штаб общественных наблюдателей за выборами президента РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.