РФ не заветировала резолюцию СБ ООН из-за солидарности с арабскими странами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что несколько стран, в том числе арабские государства, "отозвали свое соавторство"

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия не наложила вето на новую гуманитарную резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа только из-за солидарности с арабскими странами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Если бы этот документ не был поддержан рядом арабских государств, мы бы, безусловно, его заветировали", - сказал он после голосования.

Небензя отметил, что несколько стран, в том числе арабские государства, "отозвали свое соавторство". "Мы неизменно исходим из того, что арабский мир сам способен принимать решения и нести за них всю полноту ответственности. Это единственная причина, по которой мы не стали блокировать данный документ", - пояснил дипломат.

Ранее СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Он состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в Газу. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через КПП, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

Резолюция призывает к немедленному освобождению всех заложников. В ней "решительно осуждаются любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты". Однако в документе не упоминается в этом контексте радикальное палестинское движение ХАМАС.

Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого теперь в документе говорится о "назначении старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий". Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боев, однако она была заблокирована США.