Справороссы на съезде намерены заявить о поддержке Путина на выборах президента

В мероприятии примут участие председатель партии Сергей Миронов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководители и представители региональных отделений СРЗП, руководство и актив молодежного крыла партии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) соберется на предвыборный съезд в Москве перед грядущими выборами президента РФ в марте 2024 года. Справороссы не планируют выдвигать своего кандидата, в повестке съезда - поддержка самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина.

XIII съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет в Москве, в гостинице "Холидей инн Москва Сокольники", он будет однодневным. В нем примут участие председатель партии Сергей Миронов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководители и представители региональных отделений СРЗП, руководство и актив молодежного крыла партии.

Как рассказал в беседе с ТАСС Миронов, главной задачей съезда станет "поддержка выдвижения лидера Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие выборы президента РФ". "Еще на предыдущем съезде в мае мы приняли принципиальное решение о такой поддержке, и теперь оно будет зафиксировано официально", - добавил он.

Миронов отметил, что в работе съезда примут участие 213 делегатов, а также порядка 300 приглашенных гостей, среди которых деятели искусства, науки, а также представители общественных организаций.

Съезды партий

"Единая Россия" уже провела свой съезд 17 декабря, его делегаты единогласно поддержали выдвижение Путина. Днем ранее состоялось положенное по закону собрание группы избирателей в поддержку главы государства, который идет на президентские выборы самовыдвиженцем. 19 декабря свой съезд провела ЛДПР, выдвинув кандидатом лидера партии Леонида Слуцкого. КПРФ также наметила съезд на 23 декабря, скорее всего, кандидатом от компартии станет депутат всех созывов Госдумы Николай Харитонов. Съезд партии "Новые люди" должен пройти 24 декабря. Там среди возможных кандидатов на выборы на главный пост страны - лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Кандидаты в президенты от политических партий, представленных в Госдуме, не должны собирать подписи для регистрации Центризбиркомом РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.