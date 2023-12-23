В ОНФ заявили, что собираемые в поддержку Путина подписи проверят юристы

Замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Юристы Народного фронта будут проверять подписи, собираемые волонтерами движения в поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, перед сдачей их в Центризбирком РФ. Об этом журналистам сообщил замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный.

"В целом по законодательству в Центризбирком сдается 300 тыс. подписей на президентской кампании. Я думаю, что эти цифры соберутся достаточно быстро. Но исторически всегда оказывается, что количество собранных подписей сильно выше", - сказал он.

По словам Подольного, "юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись". "Те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК", - добавил он, заметив, что волонтеры заранее прошли необходимый инструктаж по заполнению листов.

Замглавы исполкома уточнил, что "на сегодняшний день волонтеры Народного фронта во всех регионах" ведут сбор подписей в штабах движения. "В силу своей специфики в четырех новых субъектах РФ в основном выездным образом собираются [подписи]. Людей, которые хотят оставить подписи, в новых регионах очень много, но собирать людей вместе небезопасно, поэтому стараемся работать там выездным образом", - сказал он.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался с субботы, его ведут волонтеры избирательного штаба президента, Народный фронт и "Единая Россия". По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцам нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Подписи нужно сдать в ЦИК до 18:00 мск 31 января для регистрации кандидатом на выборах.

Согласно решению ЦИК РФ, выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.