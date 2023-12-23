В Запорожской области работают 23 пункта сбора подписей для выдвижения Путина

Одна из точек действует в парке имени Горького в центре Мелитополя

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Региональный избирательный штаб в Запорожской области в 23 пунктах в разных городах региона собирает подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщил журналистам сопредседатель штаба Николай Тойвонен.

"На 15:00 мск сегодня действуют 23 пункта приема [подписей], и 629 граждан Запорожской области уже поставили свои подписи в поддержку избрания Владимира Владимировича Путина президентом РФ", - сказал он. В штабе ТАСС уточнили, что пункты и точки сбора открыты во всех районных центрах Запорожской области.

Как передает корреспондент ТАСС, одна из точек сбора подписей работает в парке имени Горького в центре Мелитополя, где в поддержку действующего президента высказались люди разных возрастов.

"Владимир Владимирович [Путин] - это человек, который принял нас, приютил, дал возможности развиваться. <...> Мы не видим другого кандидата. [После вхождения региона в состав России жизнь поменялась] на самом деле очень сильно: <...> и больше возможностей появилось, и даже в финансовом плане стало намного легче", - рассказал ТАСС о причинах своего выбора студент Мелитопольского государственного университета, доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Дмитрий.

Региональный избирательный штаб в поддержку выдвижения Путина заработал в Мелитополе 22 декабря, 23 декабря в Запорожской области начался сбор подписей.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.