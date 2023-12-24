Путин пообещал отдых награжденным недавно за СВО Героям России

Бойцы отметили, что хотели бы увидеть близких, но решение зависело от их командиров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после недавнего чествования Героев России пообещал отдых награжденным бойцам.

Церемония состоялась 19 декабря в Национальном центре управления обороной. После официальной части глава государства побеседовал с военнослужащими. Речь зашла и о возможном отпуске для награжденных бойцов - они хотели бы увидеть близких, но решение зависело от их командиров.

"Пусть отдохнут! Командир уже решил. Это я", - распорядился Путин, обратившись к военачальникам. На что глава Генштаба Валерий Герасимов ответил: "Есть!". Кадры общения сегодня опубликовал в Telegram-канале ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.