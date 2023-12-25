В регионах ЮФО усилят меры безопасности во время проведения выборов президента РФ

Особое внимание уделят профилактике, выявлению и пресечению преступлений террористического характера и экстремистской направленности, незаконному обороту оружия, сообщил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Антитеррористическая работа и меры безопасности будут усилены в регионах юга России в период подготовки и проведения выборов президента РФ, сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"Особое внимание в рамках подготовки к выборам будет уделено профилактике, выявлению и пресечению преступлений террористического характера и экстремистской направленности, незаконному обороту оружия. Будет усилена работа по обеспечению антитеррористической защищенности территорий массового пребывания людей и объектов, задействованных в избирательной кампании. Что касается угрозы совершения провокаций со стороны ряда зарубежных спецслужб, особенно украинских, отмечу лишь, что правоохранительные органы, спецслужбы и органы власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки и дискредитации выборного процесса", - сказал Устинов.

Он отметил, что в том числе будет продолжена работа по обеспечению цифровой безопасности, защите от "телефонного терроризма".

"Мы готовы адекватно отреагировать на любые попытки провокаций и своевременно пресечь их - и не только в период выборов", - добавил Устинов.