Полпред ЮФО: юг России повторил прошлогодний аграрный рекорд и нарастил промпроизводство

Регионы юга России, находящиеся в непосредственной близости к территории проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине, сегодня играют стратегически важную роль для всей страны — через них осуществляется транспортное сообщение с новыми российскими регионами, южные морские порты обеспечивают новые направления развития экспорта. Одновременно юг страны, в том числе Крымский полуостров, остается в зоне повышенного риска, регулярно подвергаясь вражеским атакам. О том, как отвечают регионы юга на новые вызовы и какие векторы их развития станут основными в наступающем году, в интервью ТАСС рассказал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.



— Владимир Васильевич, с какими итогами регионы юга России заканчивают довольно непростой 2023 год?

— Мы готовимся встретить второй Новый год в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления со стороны запада. На Южных регионах большая ответственность: они и транспортная связь с новыми территориями, и ключевые аграрные точки страны, и промпроизводители. В этом году в ЮФО сохраняется позитивная динамика по основным направлениям социально-экономического развития.

Что касается аграрного направления. ЮФО играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, поэтому полпредство ведет ежеквартальный мониторинг как состояния отрасли на юге России, так и влияния на нее антироссийских санкций. Это важно, чтобы вовремя среагировать на потенциальные угрозы и застраховаться. В целом год был, как говорят, урожайный: мы собрали с южных полей более 40 млн тонн (на уровне рекордного прошлого года), несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Промышленное производство в округе за 10 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 4,2%. На 7,2% вырос оборот розничной торговли, на 21% возрос оборот общественного питания. Реальные денежные доходы населения за девять месяцев текущего года увеличились на 5,9%. Уровень регистрируемой безработицы на начало ноября составил 0,4%, численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости, сократилась на 31% и составила 29,8 тыс. человек.

Что касается логистики, за счет портов юг РФ интегрирован в систему глобальных транспортных маршрутов и продолжает усиливать экономические связи с дружественными государствами. На реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры только в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на период 2023-2025 годов предусмотрено финансирование более 150 млрд рублей. В этом году запущены автомобильные обходы городов Аксая Ростовской области и Краснодара. В Краснодарском крае реализован уникальный дорожный проект — строительство нового Яблоновского моста через реку Кубань, который соединяет Краснодар и Республику Адыгея. Расширяем ж/д подходы к портам и населенным пунктам Азово-Черноморского бассейна.

В округе реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как: сталелитейный комплекс по производству высококачественного проката в городе Волжском Волгоградской области, в этом же регионе создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Химпром", в Ростовской области идет ввод в эксплуатацию трех новых машиностроительных предприятий, запущен завод по производству полиэфирного штапельного волокна, идет строительство горного эко-курорта "Лаго-Наки" в Адыгее. В Астраханской области реализуется проект по созданию портовой особой экономической зоны, регион развивает торговые отношения с прикаспийскими государствами. В целях увеличения пропускной способности внутренних водных путей в Ростовской области завершается строительство Багаевского гидроузла.

Сегодня на контроле в полпредстве находится исполнение в регионах округа порядка 300 президентских поручений — от финансовой сферы до вопросов экологии и природопользования. Важнейшим направлением в контрольной работе полпредства является социальная сфера и поддержка наиболее уязвимых групп населения. По отдельным социально и экономически значимым вопросам сотрудники аппарата выезжают с проверками в регионы округа и разбираются с ситуацией на местах.

— В Крыму, Севастополе, Ростовской области, Краснодарском крае на фоне террористической угрозы введен средний уровень реагирования. Как это решение изменило жизнь в регионах? Достаточно ли здесь безопасно?

— СВО определенно оказывает влияние на жизнь регионов округа. В регионах созданы и действуют совместные рабочие группы территориальных подразделений ФСБ, МВД России и пограничных органов для противодействия международным террористическим организациям, выявления и пресечения финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Активизированы контрразведовательная и противодиверсионная работа.

Для нас приоритетов два: защитить людей, а потом — защитить инфраструктуру и критически важные объекты. Территориальными органами правопорядка и органами безопасности предприняты меры по оптимизации применения имеющихся сил и средств, обеспечению их боеспособности и мобильности. При этом расстановка, например, личного состава подразделений МВД России и Росгвардии осуществляется с учетом максимального прикрытия жилого сектора, мест массового пребывания граждан, объектов жизнеобеспечения и особой важности, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Из-за близости округа к зоне СВО реальную угрозу все еще продолжает создавать применение боевиками Украины беспилотных летательных аппаратов и поставляемых Западом реактивных систем "Хаймарс" (HIMARS) и "Атакмс" (ATACMS). Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя. Для примера отмечу, что только в 2023 году территория Республики Крым подверглась более чем 20 ударам с использованием БПЛА и ракет различных модификаций. Мы также помним массированную ракетную атаку ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Хотя здесь следует отметить, что подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации все более эффективно отражают такого рода нападения.

В Крыму украинские националисты проявляют не только диверсионно-террористическую активность, но и регулярно пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Также активизируют подрывную деятельность иностранные спецслужбы.

Имеющиеся проблемы мы не раз обсуждали на совещаниях с органами власти регионов округа и органами МЧС, ФСБ, МВД России в округе. Приняли необходимые решения, оперативное исполнение которых держим на контроле.

— Существенные изменения произошли в экономике в связи с санкциями в отношении РФ, ухода из России ряда зарубежных компаний, инвесторов. Есть ли на юге отрасли, которые заметно "просели" на этом фоне? Как решаются вопросы импортозамещения в округе, с какими проблемами сталкиваются регионы?

— Санкционные ограничения западных стран в определенной степени повлияли на работу промышленных предприятий. У ряда инвесторов в ходе реализации проектов, в том числе в сфере создания высокотехнологичных отраслей производства, возникают трудности в привлечении финансирования, закупках инновационного импортного оборудования, сбыте произведенной продукции на экспорт, что приводит к замедлению сроков реализации отдельных проектов. Среди предприятий несырьевого сектора экономики регионов округа, а это машиностроение, производство транспортных средств и оборудования, текстильное и пищевое производство, наблюдается умеренная и низкая зависимость от импорта. В то же время региональные нефтегазовые компании, организации нефтегазового сервиса оценивают такие риски как высокие.

В целях преодоления зависимости России от импорта технологий, оборудования и комплектующих на территории регионов округа проводится работа по вовлечению промышленных предприятий в реализацию программ импортозамещения. Например, предприятия Волгоградской области за первое полугодие текущего года произвели импортозамещающей продукции на общую сумму порядка 70 млрд рублей. По объему произведенной импортозамещающей продукции в регионе лидируют машиностроительный, химический и металлургический комплексы.

В текущем году в Ростовской области реализовано два значимых региональных проекта: ООО "ПК "НЭВЗ" обеспечен выпуск нового маневрового электровоза постоянного тока "ЭМКА 2" — локомотив более чем на 90% создан из отечественных компонентов, запущен завод по производству полиэфирного штапельного волокна мощностью до 200 тонн волокна в день ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Запуск завода позволил заместить до 60% рынка в РФ.

— Астраханская область сегодня стала настоящими восточными воротами России, в том числе — важным экспортным узлом на Каспии. Как развивается созданная в регионе портовая особая экономическая зона?

— Портовая особая экономическая зона в Лиманском районе Астраханской области призвана стать главным портовым хабом России в МТК "Север-Юг". Она позволит укрепить связи со странами Средней, Южной и Юго-Восточной Азии, арабских государств и стран Африки. В настоящее время идет строительство терминалов для перевалки зерна и растительного масла, а также строительство крупного контейнерного терминала. Его запуск в 2024 году позволит увеличить перегрузочные мощности порта на 3,3 млн тонн. В перспективе объем перевалки и расширение номенклатуры грузов как в экспортном, так и в импортном направлении будет расти. Если в 2022 году грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 3 млн тонн, показав увеличение на 14%, по итогам 10 месяцев 2023 года — более 3,6 млн тыс. тонн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.

— Глава государства не раз обращал внимание на социальную защищенность участников СВО и членов их семей. Какая работа в этом направлении ведется в регионах ЮФО?

— В целом по округу утверждено и осуществляется более 130 различных мер поддержки. В регионах округа на каждую семью участника СВО заполняется так называемый "социальный паспорт", в котором отражается вся информация о семье, ее текущие и возможные перспективные социальные потребности. При необходимости за такой семьей закрепляется социальный работник, оказывается социально-бытовая помощь, в основном для пожилых одиноких родителей участников СВО — от уборки в помещениях и закупки продуктов до срочных ремонтных работ. И, конечно, не могу не отметить, что сотрудники аппарата полпреда, как и многие жители округа, принимают личное участие в поддержке наших бойцов — через инициативы Народного фронта, а также в индивидуальном порядке.

— Уходящий год был объявлен Годом педагога и наставника. Каковы его результаты в округе? В частности, как в южных регионах организована работа по противодействию радикализации молодежи, по патриотическому воспитанию?

— Против России развязана гибридная война, составной частью которой является информационно-психологическая война. В ситуации системных угроз безопасности государством принимаются необходимые меры, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовных и нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи. Педагоги в системе образования — это связующее звено между поколениями. Их труд напрямую влияет на то, каким будет наше будущее. В рамках поставленных президентом России задач особое внимание в округе уделялось развитию единого научно-образовательного комплекса Юга России.

Для нас крайне важна работа по противодействию радикализации молодежи, развитию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, готовности к служению Отечеству, интереса к истории, славным воинским традициям. Мы работаем по линии допризывной подготовки молодых людей и военно-патриотического воспитания молодежи. Разработаны и реализуются программы, касающиеся патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Во многом успех этой работы связан с открытием в южных регионах учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Уже открыты четыре региональных центра в Республике Адыгея, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также 11 центров в городах с населением более 100 тыс. человек. Со следующего года мы будем проводить всероссийские военно-патриотические игры "Зарница" — думаю, они тоже найдут свою аудиторию.

— В марте 2024 года пройдут выборы президента РФ. Как вы считаете, следует ли в этот период ожидать разного рода провокаций со стороны Украины в регионах Южного округа и насколько мы к ним готовы?

— Особое внимание в рамках подготовки к выборам будет уделено профилактике, выявлению и пресечению преступлений террористического характера и экстремистской направленности, незаконному обороту оружия. Будет усилена работа по обеспечению антитеррористической защищенности территорий массового пребывания людей и объектов, задействованных в избирательной кампании.

Что касается угрозы совершения провокаций со стороны ряда зарубежных спецслужб, особенно украинских, отмечу лишь, что правоохранительные органы, спецслужбы и органы власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки и дискредитации выборного процесса.

Если говорить о цифровой безопасности, в том числе, защите от "телефонного терроризма", мы также продолжаем работать с населением, предупреждая их об опасности.

Вопросы обеспечения общественной безопасности и сохранения политической стабильности в период подготовки и проведения выборов рассматривались на последнем декабрьском заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО. Мы готовы адекватно отреагировать на любые попытки провокаций и своевременно пресечь их — и не только в период выборов.

— Какие события в округе можно определить в качестве главного вектора для наступающего 2024 года?

— Конечно же, как и для всей страны, для нас важнейшим событием 2024 года будут выборы президента России. Предстоящие выборы можно назвать историческими. Они определяют вектор развития нашего государства на фоне мировых тектонических сдвигов. Тем более для нас всех важно, чтобы никакое внешнее воздействие — физическое или психологическое — не помешало нашим гражданам реализовать свое право на выбор президента РФ, способного обеспечить российской земле лидирующие позиции в мировой экономике, политике, науке, культуре и спорте.

Из важнейших событий 2024 года, предстоящих непосредственно в округе, хочу особо отметить два. В марте федеральная территория "Сириус" станет местом проведения Всемирного фестиваля молодежи, в котором предполагается участие около 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров. Конечно же, регионам ЮФО и прежде всего Краснодарскому краю представится уникальная возможность продемонстрировать всю широту российского гостеприимства для участников и гостей фестиваля. Уверен, мы с достоинством справимся с этой важной задачей.

Основная же юбилейная дата для округа, как и для всей страны, — десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Сегодня развитие Крымского полуострова происходит ударными темпами. В 2023 году продолжилось исполнение государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", на ее реализацию направленно 119,748 млрд рублей. За девять месяцев 2023 г. общий объем инвестиций в основной капитал в Республике Крым и Севастополе составил более 200 млрд рублей, в том числе внебюджетных инвестиций — более 150 млрд рублей. Заключено 90 договоров участников свободной экономической зоны полуострова с общим объемом задекларированных капитальных инвестиций на сумму более 26 млрд рублей и созданию около 3 тыс. рабочих мест.

Ежегодно растут в Крыму и Севастополе расходы на социальные сферы, увеличивается количество различных социальных выплат, сокращаются очереди в детские сады, строятся новые школы, дома культуры, медицинские учреждения, восстанавливаются объекты культурного наследия, развивается сельское хозяйство, строятся новые дороги и активно восстанавливаются старые, сократились очереди на получение жилья для сирот и депортированных граждан, проводятся строительно-монтажные работы по газификации сел полуострова и многое другое.